Düzce Üniversitesi Hastanesi bir basamak daha yükseldi

Düzce Üniversitesi Hastanesi 3B basamak grubundan derecesini 3’e yükseltti.

3. basamak sağlık tesisi olarak hizmet veren Düzce Üniversitesi Hastanesi, her geçen yıl gelişen akademik kadrosu, özellikli branşları, modern teknolojik alt yapısıyla basamak derecesini arttırma başarısını gösterdi. Düzce Üniversitesi Hastanesi’nin ‘3B Ruhsat Belgesi” Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Kamu Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Yönetmeliği hükümleri dahilinde A-1 grubunda ‘3 basamak grubu’ hastane olarak ruhsatlandırıldı.

Kaliteli ve modern sağlık hizmetlerinin yanı sıra nitelikli eğitim ve araştırma alt yapısına sahip olan Düzce Üniversitesi Hastanesi; Organ Nakli, Obezite, Diyabet, Uyku Bozukları Merkezleri gibi özellikli hizmetlerine son olarak Kalp Merkezi’ni de eklemesi statü atlamasını sağladı. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp alanında yataklı servisi bulunan ilk ve tek merkez olma özelliğini taşıyan Türkiye’nin en büyük GETAT Merkezi’ni de bünyesinde bulunduran Düzce Üniversitesi Hastanesi, eğitim, araştırma ve uygulama merkezi olarak geleneksel tıbbı, günümüz modern sağlık hizmetlerine entegre etti. Sahip olduğu gastroentoloji, nefroloji, endokrinoloji, romatoloji, hematoloji ve onkoloji gibi yan dal uzmanlık alanları hastanenin hizmet kalitesi ve kapasitesini arttırarak, Düzce Üniversitesi Hastanesi’ni bir üst gruba çıkarttı.

Endoskopi, Radyoloji, Odyoloji, Solunum Fonksiyon Laboratuvarı, Anjiyografi, Diyaliz, Günübirlik Onkoloji ve Hemodiyaliz Üniteleri, I. II. ve III. Basamak Yoğun Bakım Üniteleri, laboratuvarları, tam teşekküllü ameliyathaneleri ve yataklı servislerinde Düzce ve bölgesine sağlık hizmeti sunan Düzce Üniversitesi Hastanesi; bir seviye daha yükselerek gelişimini de tescillemiş oldu. Üçüncü basamak sağlık kurumu olarak yüksek riskli hastaların takip ve tedavilerini sağlayan Düzce Üniversitesi Hastanesi; beceri ve tecrübe gerektiren kalp ve damar, genel cerrahi, ortopedi, üroloji, kadın hastalıkları, kardiyoloji göğüs hastalıkları ve göğüs cerrahisi, göz, kulak-burun-boğaz, beyin ve sinir cerrahisi, anestezi, dermatoloji, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, iç hastalıkları, ruh sağlığı ve hastalıkları branşlarında yıllardır başarılı tanı ve tedaviler ile il dışı sevkleri azaltarak üst düzey sağlık hizmeti sunan kurum haline dönüştü.

Düzce Üniversitesi Hastanesi’nin gerek artan hizmet alanı gerekse bilimsel donanıma sahip akademik kadrosuyla gelişme gösterdiğini ifade eden Başhekim Prof. Dr. Öner Abidin Balbay, bu gelişimde katkısı olan geçmişten günümüze tüm yönetici ve personellerine teşekkür etti.