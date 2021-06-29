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Düzce Üniversitesi enstitüleri tek çatı altında birleşti

Nitelikli lisans ve lisansüstü eğitimiyle mesleki açıdan donanımlı, kültürlü ve Ülkemizin gelişmesine katkı sağlayan bireyler yetiştiren Düzce Üniversitesi bünyesinde Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kuruldu.

DÜZCE 29.06.2021, 16:38
Düzce Üniversitesi enstitüleri tek çatı altında birleşti

Nitelikli lisans ve lisansüstü eğitimiyle mesleki açıdan donanımlı, kültürlü ve Ülkemizin gelişmesine katkı sağlayan bireyler yetiştiren Düzce Üniversitesi bünyesinde Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kuruldu.

Kamu kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli kullanılması ilkesinden hareketle, Düzce Üniversitesi Senatosu’nun önerisi ile Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı gereğince, Düzce Üniversitesi Enstitüleri tek çatı altında birleşti. Daha önce Fen Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü ile lisansüstü eğitim faaliyetlerini yürüten Düzce Üniversitesi, bu Enstitülerin birleşmesiyle kurulan Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ile yine nitelikli ve çağın gereksinimlerini karşılayan başarılı lisansüstü faaliyetlerini sürdürecek.
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