Düzce Üniversitesi Çevre Takımı TEKNOFEST’te birinci oldu

Düzce Üniversitesi Çevre takımı, bu yıl Gaziantep’te düzenlenen Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST yarışmasında çevre ve enerji teknolojileri alanında birinci olarak büyük başarının sahibi oldu.

21 farklı kategoride teknoloji yarışmalarının düzenlediği TEKNOFEST’te Düzce Üniversitesi Çevre takımı birinci olurken, MPGK takımı ikinci, SEN 1919 takımı ise üçüncü olma başarısı gösterdi. Ön elemeyi geçerek TEKNOFEST 2020 yarışmasına katılmaya hak kazanan Düzce Üniversitesi Çevre takımı; en önemli doğal kaynaklarımızdan biri olan ve sürekli azalmakta olan suyun toplu konutlarda geri kullanımını amaçlayan bir proje tasarladı. Düzce Üniversitesi tasarladığı “Güneş Enerjisi İle Çalışan Eketroflotokoagülasyon Prosesi İle Toplu Konutlardan Kaynaklanan Evsel Gri Suyun Arıtımı ve Geri Kazanımı” başlıklı projesi ile evlerde, banyo, mutfak ve makine gibi alanlardan oluşan atık suyun yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanarak arıtımı ve geri kazanılması sağlanacak.

Çevre takımının akademik danışmanı Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Pınar Sevim Elibol ile takımı oluşturan Düzce Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü öğrencileri Hakkı Erdoğan ve Kübra Gökmen birinci olmaktan duydukları gurur ve mutluluğu dile getirerek kendilerine destek olan Düzce Üniversitesi Yönetimine ve akademisyenlerine teşekkür etti. Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar da Çevre takımını kutlayarak başarılarının devamını diledi.