Düzce Üniversitesi anaokulunda ön kayıt heyecanı başladı

Düzce Milli Eğitim İl Müdürlüğü’ne bağlı olarak hizmet veren Düzce Üniversitesi Anaokulu, 2021-2022 ön kayıtları, 5 Temmuz 2021 tarihinden itibaren alınmaya başlandı.

Kontenjan olarak belirlenen 3, 4 ve 5 yaş gruplarına yoğun ilginin olduğu Düzce Üniversitesi Anaokulunda, pandemi şartları gereğince sınırlama getirilebileceğini düşünen yetkililer, ailelerden ön kayıtlar için geç kalmamalarını istedi.

Düzce Üniversitesi Anaokulu’nda; 08.00-13.00 saatleri arasında okul öncesi eğitimi, 13.00-17.00 saatleri arasında ise, kulüp etkinlikleri (sosyal faaliyetleri) uygulanıyor. Eğitim-öğretim programı Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına göre yapılıyor. Ayrıca öğrencilere; sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi atıştırmalık şeklinde beslenme hizmeti de veriliyor.

Düzce Üniversitesi Anaokulu; Düzce Milli Eğitim İl Müdürlüğü tarafından tahsis edilen deneyimli, donanımlı ve güçlü kadrosuyla, öğrencilere kaliteli bir eğitim-öğretim sunuyor. Ayrıca, gerçekleştirilen sosyal faaliyetlerle ve Düzce Üniversitesi’nin de destekleriyle tam donanımlı bir okul öncesi eğitiminin alınmasına olanak sağlıyor.

Düzce Üniversitesi Anaokulu, yeterli sayıda deneyimli eğitim kadrosuna sahip olup, yardımcı personellerle de destekleniyor. Ayrıca yürütülen sosyal sorumluluk projeleri ve kültürel faaliyetlerle de öğrencilerini geleceğe en iyi şekilde hazırlıyor.