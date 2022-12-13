Düzce Üniversitesi 125 basamak yükseldi

Düzce Üniversitesi, Endonezya Üniversitesi tarafından yapılan, “Dünya Yeşil Üniversiteler Sıralaması” olarak bilinen, GreenMetric sıralamasında 125 basamak birden yükselerek, yenilik ve dönüşüm için kararlı olduğunu gösterdi.

Dünyadaki canlıları korumak ve yaşamı devam ettirebilmek için fosil yakıtlı enerjilerden, çevreyi koruyan yeşil enerjiye geçilmesi zorunlu hale gelen günümüzde, Düzce Üniversitesi bu değişim ve dönüşümü sağlamak ve bilinçli bireyler yetiştirmek adına çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Dünya üniversitelerini, çevreye duyarlılık, enerji kullanımında tasarruf, atık, ulaşım yönetimi ve sürdürülebilirlik gibi ilkelere göre değerlendiren Endonezya Üniversitesi’nin yaptığı GreenMetric sıralamasında Üniversitemiz, 125 basamak birden yükselerek dünya üniversiteleri arasında 382. sıraya yerleşti.

Uluslararası 2022 GreenMetric Dünya Üniversiteleri Sıralaması’nda 1050 üniversite arasından 382. sıraya yerleşen Üniversitemiz, 2021 yılında 956 üniversite arasında 507. sırada yer almıştı. Yaptığı yeniliklerle kendisini ve toplumu geleceğe hazırlayan Üniversitemiz, dünya genelinde yakaladığı bu başarıyı, Türk üniversiteleri arasında da sürdürüyor. 2021 yılında 71 Türk üniversitesi arasında 39. sırada olan Üniversitemiz, 2022 yılında 83 üniversite arasında 32. sıraya yükselerek, geleceğin lider üniversiteleri arasına girme hedefiyle yenilikçi çalışmalarını sürdürüyor.

Düzce Üniversitesi’nden yapılan açıklamada; “Kurulduğu günden beri yaptığı çalışmalar ve aldığı kararlarla hem ulusal hem de uluslararası alanda yükselişini her alanda sürdüren Üniversite olarak; bilinirliliğimizi artıran, dünya genelinde rekabetçi bir üniversite olmamıza katkı sağlayan herkese teşekkür eder, başarılı çalışmalarımızın devamını dileriz” ifadelerine yer verildi.