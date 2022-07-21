Düzce, ülke ekonomisine katkı verdi

DÜZCE (İHA) – Türkiye’nin dört bir yanında yetişen Ihlamur, ülke ekonomisine ciddi destek veriyor. Düzce’de de üretimi yapılan ıhlamur ülke ekonomisine katkı verdi.

Türkiye’nin bir çok bölgesinde yetişerek kış aylarında dağıttığı şifa ile bilinen Ihlamur ile ilgili olarak Orman Genel Müdürlüğü paylaşım yaptı. Sosyal Medyada paylaşılan görsel ile Ihlamur’un ülke ekonomisine verdiği destek paylaşıldı. Düzce’nin ormanlarında da üretimi yapılan ıhlamurun ülke ekonomisine ciddi destek verdiği bilinirken, ormanlardan gelen şifa deposunun vatandaşlara da ciddi gelir desteği olduğu paylaşıldı. 2021 yılı içerisinde orman köylülerine 6 milyon liralık destek verilirken, ülke ekonomisine ise 35 milyon liralık katkı üretildiği belirtildi.