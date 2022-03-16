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Düzce Türkiye’ye rol model olacak

Düzce Belediyesi, bina, site ve tesis yönetimi eğitim ve sertifika programına ev sahipliği yapacak. Belediye Başkanı Faruk Özlü’nün girişimleriyle gerçekleştirilecek program 26-27 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek.

DÜZCE 16.03.2022, 16:49
Düzce Türkiye’ye rol model olacak

Düzce Belediyesi, bina, site ve tesis yönetimi eğitim ve sertifika programına ev sahipliği yapacak. Belediye Başkanı Faruk Özlü’nün girişimleriyle gerçekleştirilecek program 26-27 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Düzce Belediyesi, Bahçeşehir Yönetim A.Ş. ile Türkiye’de bir ilki hayata geçirerek apartman ve sitelerde profesyonel hizmet vermeye başlamasının ardından, hizmet ağının genişlemesi ve Türkiye’ye rol model olması için adımlar atmaya devam ediyor. 2021 yılının Ekim ayında Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği (TRKTYD) ile Düzce Belediyesi arasından imzalanan protokolle oluşturulan işbirliği, Başkan Özlü’nün girişimleriyle Düzce’de düzenlenecek sertifika programıyla perçinlenecek. Gerçekleştirilen işbirliğinin ilk meyvesi olan ve Düzce Belediyesi, TRKTYD ve Düzce Bahçeşehir Yönetim A.Ş. tarafından düzenlenecek Bina, Site ve Tesis Yönetimi Eğitim ve Sertifika Programı konusunda uzman isimlerin katılımıyla kültür merkezinde yapılacak.

13 panelist konuşma yapacak

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ve Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Genel Başkanı Suat Sandalcı’nın açılış konuşmalarıyla başlayacak olan eğitim ve sertifika programının birinci gününün ilk oturumunda panelistler tarafından sektöre genel bakış ele alınacak. Site yönetimin tanımından mevzuata, kuruluş aşamasından toplantılara, oylama konusundan anlaşmalık çözümlerine konuşmaların yapılacağı ilk oturumun ardından geçilecek olan ikinci oturumda ise 634 sayılı kat mülkiyeti kanununa yönelik konuşmalar gerçekleştirilecek. Üçüncü oturumda sektör temsilcileri tarafından değerlendirmeler ele alınarak yönetim kurullarının oluşturulmasından aidat belirlenmesine, site yönetimlerinin denetlenmesinden defter kontrolüne, dava durumlarından hangi şartlarda mahkemeye başvurulabileceğine dair birçok konu da bilgilendirmede bulunulacak.

İlk günün son oturumunda ise site yönetimi noktasında profesyonel hizmet alma başlığından hangi hizmetlerin yer aldığına, sitelerin ısınma sistemlerinden verilecek temizlik ve güvenlik hizmetlerine kadar konu başlıkları katılımcılara aktarılacak.

Düzce Belediyesi ele alınacak

Programın 26 Mart Pazar gerçekleştirilecek olan ikinci gününün ilk oturumunda site yönetimlerinin işlerini kolaylaştıran yazılımlara yönelik konuşmalar yer alırken, ikinci oturumda kentsel tesis ve çevre yönetimlerinde ekolojik sistem, şehircilik, atık yönetimi, evsel atıkların geri dönüşümü, akıllı şehirler, elektrik ve güneş sistemleri konuşulacak. Günün ve programın son oturumunda ise Düzce Bahçeşehir A.Ş. Genel Müdürü Muhammed Doğan Kaya ve Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Emrah Gülmez tarafından “Kentsel Çevreyle Entegre Site ve Tesis Yönetiminde Örnek Model Düzce Belediyesi” konu başlığı üzerinden katılımcılara yapılan çalışmalar aktarılacak. Program, sertifika töreni ve Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ve Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Genel Başkanı Suat Sandalcı’nın kapanış konuşmalarıyla sona erecek.

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