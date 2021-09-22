Düzce Türkiye ortalamasının altında kaldı

DÜZCE (İHA) – Sağlık Bakanlığı tarafından yeni yayınlanmaya başlanan aşılama haritasında ikinci doz aşılamada Türkiye ortalaması yüzde 68.53 olurken, Düzce bu ortalamanın altında kalarak yüzde 63,6’da kaldı.

Korona virüs ile mücadele kapsamında başlatılan aşılama çalışmalarında yeni harita Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılmaya başlandı. Birinci doz aşılamada yüzde 81’i geçen Düzce, ikinci doz aşılama haritasına turuncu şehirler arasında başladı. Korona virüs aşılamasında ikinci doz aşı olanların Türkiye ortalaması yüzde 68.53’ü görürken, Düzce’de bu rakam ise yüzde 63.6 olarak açıklandı. Düzce’de ikinci doz aşılama çalışmalarına devam eden Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı ekipleri aşıyı vatandaşların ayağına getirerek, kısa süre içerisinde sarı şehirler arasına girmeyi hedefliyor.