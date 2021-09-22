banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Alzheimer'i önlemenin kanıtlanmış 10 yolu
Alzheimer'i önlemenin kanıtlanmış 10 yolu
Invest Gagauzia-2021 başlıyor!
Invest Gagauzia-2021 başlıyor!
Maç bitti saha kenarı karıştı!
Maç bitti saha kenarı karıştı!
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu

Düzce Türkiye ortalamasının altında kaldı

DÜZCE (İHA) – Sağlık Bakanlığı tarafından yeni yayınlanmaya başlanan aşılama haritasında ikinci doz aşılamada Türkiye ortalaması yüzde 68.53 olurken, Düzce bu ortalamanın altında kalarak yüzde 63,6’da kaldı.

DÜZCE 22.09.2021, 11:42
Düzce Türkiye ortalamasının altında kaldı

DÜZCE (İHA) – Sağlık Bakanlığı tarafından yeni yayınlanmaya başlanan aşılama haritasında ikinci doz aşılamada Türkiye ortalaması yüzde 68.53 olurken, Düzce bu ortalamanın altında kalarak yüzde 63,6’da kaldı.

Korona virüs ile mücadele kapsamında başlatılan aşılama çalışmalarında yeni harita Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılmaya başlandı. Birinci doz aşılamada yüzde 81’i geçen Düzce, ikinci doz aşılama haritasına turuncu şehirler arasında başladı. Korona virüs aşılamasında ikinci doz aşı olanların Türkiye ortalaması yüzde 68.53’ü görürken, Düzce’de bu rakam ise yüzde 63.6 olarak açıklandı. Düzce’de ikinci doz aşılama çalışmalarına devam eden Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı ekipleri aşıyı vatandaşların ayağına getirerek, kısa süre içerisinde sarı şehirler arasına girmeyi hedefliyor.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 6 14
2. Trabzonspor 5 13
3. Altay 6 12
4. Karagümrük 6 11
5. Konyaspor 5 11
6. Hatayspor 5 10
7. Fenerbahçe 5 10
8. Alanyaspor 5 9
9. Galatasaray 5 8
10. Kayserispor 5 7
11. Sivasspor 6 6
12. Adana Demirspor 6 6
13. Malatyaspor 6 6
14. Göztepe 5 5
15. Gaziantep FK 5 5
16. Kasımpaşa 5 5
17. Antalyaspor 6 5
18. Başakşehir 5 3
19. Giresunspor 5 1
20. Rizespor 6 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 16
2. Ankaragücü 6 12
3. Eyüpspor 6 12
4. Erzurumspor 6 12
5. Tuzlaspor 5 11
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Boluspor 5 7
9. Samsunspor 5 7
10. Kocaelispor 5 7
11. Altınordu 6 7
12. Menemenspor 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Balıkesirspor 5 6
15. Denizlispor 6 6
16. Bursaspor 6 5
17. Gençlerbirliği 6 5
18. İstanbulspor 5 4
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 6 14
2. Real Madrid 5 13
3. Valencia 5 10
4. Rayo Vallecano 6 10
5. Real Sociedad 5 10
6. Athletic Bilbao 6 9
7. Sevilla 4 8
8. Barcelona 4 8
9. Osasuna 5 8
10. Mallorca 5 8
11. Real Betis 5 6
12. Elche 5 6
13. Cádiz 5 5
14. Villarreal 4 4
15. Levante 6 4
16. Celta de Vigo 6 4
17. Espanyol 5 3
18. Granada 5 3
19. Getafe 6 0
20. Deportivo Alaves 4 0