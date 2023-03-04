Düzce tüm imkanlarıyla afet bölgesinde

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından yaraların sarılması için Düzce Belediyesi bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün talimatı ile afet bölgesine giden Başkan Yardımcısı Murat Gülmez ve İtfaiye Amiri Mehmet Caner Polat, bir dizi temasta bulundu.

6 Şubat’ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremin yaralarının sarılması için Düzce Belediyesi tüm imkanları ile bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor. Depremin meydana geldiği ilk andan itibaren imkanlarını seferber ederek afet bölgesindeki yerini alan Düzce Belediyesi, yardım elini bölgeden çekmiyor. Deprem sonrası bölgeye giderek eksikleri yerinde tespit eden Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü geçtiğimiz günlerde tüm başkan yardımcılarını kardeş ilçe Türkoğlu’na göndermişti. Başkan Özlü’nün talimatıyla Başkan Yardımcısı Murat Gülmez ve İtfaiye Amiri Mehmet Caner Polat yeniden deprem bölgesine gitti.

Bir dizi temasta bulundular

Kahramanmaraş’ın koordinatör Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı ile bir araya gelen Gülmez ve Polat, Düzce Belediyesinin depremin ardından şu ana kadar yaptığı çalışmaları aktardı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığını da ziyaret eden ekip dönüşümlü olarak hizmet veren Düzce Belediyesi itfaiye personeli ile bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İtfaiyenin ardından kardeş ilçe Türkoğlu’na hareket eden ekip burada Düzce Belediyesinin iş makineleri ve temizlik işleri müdürlüğünün yaptığı çalışmaları inceledi. Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş ile de görüşen Başkan Yardımcısı Gülmez ilçenin güncel taleplerini tek tek not aldı.

Afet müdahale ve itfaiye eğitim merkezi kurulacak

Başkan Yardımcısı Murat Gülmez ve İtfaiye Amiri Mehmet Caner Polat son olarak Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan ile bir araya geldi. Başkan Özlü’nün talimatı ile Düzce’ye kurulması planlanan Afet Müdahale ve İtfaiye Eğitim Merkezi hakkında görüş alış verişinde bulunduklarını dile getiren Murat Gülmez; “Düzce’ye kurulacak olan Afet Müdahale ve İtfaiye Eğitim Merkezi için çalışmalarımıza başladık. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile toplantı gerçekleştirdik. Bu toplantıda Düzce’ye kurulacak olan eğitim merkezi ile ilgili yapılması gerekenleri tespit ettik. Afet Müdahale ve İtfaiye Eğitim Merkezimiz ile ulusal ve uluslararası çaptaki afetlere müdahale edebilecek kapasiteye ulaşacağız. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın” şeklinde konuştu.