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Düzce TSO’dan üyelerine dış ticaret eğitimi

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından gerçekleştirilen, Dış Ticaret Eğitimi Dış Ticaret Danışmanı Cengiz Özcan’ın sunumuyla yapıldı.

DÜZCE 18.10.2021, 13:51
Düzce TSO’dan üyelerine dış ticaret eğitimi

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından gerçekleştirilen, Dış Ticaret Eğitimi Dış Ticaret Danışmanı Cengiz Özcan’ın sunumuyla yapıldı.

Eğitim, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda gerçekleştirildi. Gerçekleşen eğitimde; dış ticaretin genel kuralları, dış ticarette teslim şekilleri ve ıncoterms 2020 kuralları, ödeme şekilleri ve taşıdıkları riskler, uluslararası ticarette kullanılan belgeler, dış ticarette gümrük işlemleri, Türkiye’de devlet destekleri gibi konu başlıklarında katılımcılara faydalı ve kullanışlı bilgiler verildi.

Program, toplu fotoğraf çekimiyle ve katılım sertifikası takdimiyle sona erdi.

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