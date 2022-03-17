Düzce TSO’dan proje okuluna ziyaret

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tekstil ürünleri üretim, perakende ve toptan satışı yapan meslek gurubu üyeleri, proje okulu olan Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ederek ortak çalışma alanları hakkında incelemelerde bulundular.

Düzce TSO’nun proje okulu Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ziyaretinde atölyelerin ihtiyaçları tespit edilerek makinalar yerinde incelendi.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’nın son yıllarda eğitim alanında yapmış olduğu olumlu hamleler sonucunda Meslek Liselerinin tercih edilebilirlik sıralamalarında üst seviyelere ulaştığını belirten Komite Üyeleri, Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerine teşekkür etti.