Düzce TSO’da yönetim görev dağılımını yaptı

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) yeni yönetimi görev dağılımını yaptı.

Düzce TSO’da Yönetim Kurulu Toplantısı Başkan Erdoğan Bıyık başkanlığında yapıldı. Toplantıda, başkan yardımcıları ve sayman üye belirlendi. Buna göre, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları İbrahim Canpolat ve Cemal Aksan olurken sayman üye Recep Ali Gelinoğlu oldu.