banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi, Ankara Arena’da başladı
AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi, Ankara Arena’da başladı
Bu balıklar seyirlik!
Bu balıklar seyirlik!
İstanbul'da kar yağışı trafiği durma noktasına getirdi
İstanbul'da kar yağışı trafiği durma noktasına getirdi
İrfan Can ve Nazım Sangare Milli Takım kadrosundan çıkarıldı!
İrfan Can ve Nazım Sangare Milli Takım kadrosundan çıkarıldı!

Düzce TSO Yönetiminden Keşir’e ziyaret

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyeleri, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Millet Vekili Ayşe Keşir’i makamında ziyaret etti.

DÜZCE 24.03.2021, 10:02
2
Düzce TSO Yönetiminden Keşir’e ziyaret

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyeleri, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Millet Vekili Ayşe Keşir’i makamında ziyaret etti.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı olan Düzce Milletvekili Ayşe Keşir’e ziyaretler sürüyor. Bu kapsamda Düzce TSO yönetimi de bir ziyaret gerçekleştirdi. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin ve yönetimi, Keşir’e hayırlı olsun dileklerini iletirken, Düzce’deki mevcut alt ve üst yapı çalışmaları, sanayi alanlarının sorunları, çözüm yolları, Düzce Valiliği tarafından 2021 yılının Turizm Yılı olarak ilan edilmesi ve bu konudaki çalışmalar konusunda fikir alışverişinde bulunuldular. Ziyaretin sonunda Keşir’e kentin yöresel ürünlerinden oluşan hediye paketi takdim edildi.

Programa; Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Ümit Ülgen, İbrahim Canpolat, Yönetim Kurulu Üyeleri Bilal Türkan, Metin Coşkun, Murat Saydam, Özkan Çakır, Yalçın Top, Genel Sekreter Vekili Zeynep Cebeci ve Özel Kalem Müdürü Mürvet Gül Turhan katıldı.
Yorumlar (0)
banner422
hafif yağmur