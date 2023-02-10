Düzce TSO yardımları Kullar köyüne ulaştırdı

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası yöneticileri deprem felaketlerinde yıkılan ilçelerden biri olan Kahramanmaraş’ın Nurhak İlçesi Kullar Köyüne ulaştı.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, Başkan Yardımcısı Cemal Aksan, Yönetim Kurulu Üyeleri Ercan Coşkun ve Rıza Yıldız deprem felaketlerinden dolayı yıkımın gerçekleştiği ilçelerden biri olan Nurhak İlçesinin Kullar Köyüne yardımlarla vardı.

Düzce TSO Başkanı Erdoğan Bıyık; “Deprem bölgesi Kullar köyündeyiz. Burası 2 bin 500 nüfuslu bir köy. Allah herkesin yardımcısı olsun. Vefat edenlere baş sağlığı diliyoruz. Biraz olsun merhem olabilirsek, çok mutlu olacağız“ ifadelerini kullandı.

Elbistan Esnaf ve Bakkallar Odası Başkanı Kemal Şahin ise; “Bu zor gününüzde buraya gelen Erdoğan Bıyık ve Yönetim Kurulu Üyelerine çok teşekkür ederiz. Bu zor günümüzde yanımızda olan esnaflarımıza teşekkür ederiz. Allah bir daha yaşatmasın” dedi.

Düzce TSO Başkan Yardımcısı Cemal Aksan ise, “Buradaki depremzedelere yardım malzemesi vermeye geldik. Enkaz çalışmaları devam ediyor. Az önce hayatta olan bir anne çıkartıldı. İnşallah bir de çocuğu çıkaracaklar ekipler can ve başla çalışıyorlar. Anne konuşarak çıktı, çocuğun da nabzı yerinde. Çocuğu da çıkartıp direkt hastaneye götürecekler” şeklinde konuştu.