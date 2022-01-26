Düzce TSO olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) olağan meclis toplantısı, video konferans yöntemiyle Meclis Başkanı Ahmet Dertli yönetiminde gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Düzce TSO Meclis Başkanı Ahmet Dertli Olağan Meclis Toplantısı gündemini ve sıralamasını meclis üyelerine aktardı.

Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Ocak Ayı döneminde Yönetim Kurulu tarafından gerçekleştirilen faaliyetler, iç ve dış ziyaretler, katılım sağlanan iç ve dış paydaş programları ile ziyaretler hakkında meclis üyelerine bilgiler verdi.

Toplantının son kısmında Aralık Ayı Mizanları ve Bütçe Gerçekleşme durumları gündeme alındı.