Düzce TSO olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi

DÜZCE(İHA) – Düzce TSO yeni yönetimi ilk meclis toplantısını yaptı. Toplantıda konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, “Güzide bir kurumun yönetimini devralmak bizim için çok gurur verici olmasının yanı sıra ciddi bir sorumluluğun omuzlarımıza yüklenmesi demektir” dedi.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı Tanju Acar’ın Başkanlığında yapıldı. Toplantıya; Meclis Başkan Yardımcıları Metin Topal, Murat Taştepe, Meclis Katip Üyesi Murat Sert ve meclis üyeleri katılım sağladı.

Açılış konuşmasını yapan Meclis Başkanı Tanju Acar, “Yeni dönemimiz hayırlı olsun. İnşallah güzel hizmetler yapacağız” ifadelerinde bulundu.

Acar’dan sonra konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık üzerlerinde ciddi bir sorumluluk olduğunu belirterek “Düzce Ticaret ve Sanayi Odası gibi güzide bir kurumun yönetimini devralmak bizim için çok gurur verici olmasının yanı sıra ciddi bir sorumluluğun omuzlarımıza yüklenmesi demektir. Artık seçimler geride kalmış ve hizmet süreci başlamıştır. Yeni dönemde yapılacak tüm çalışmalarımızın ve faaliyetlerimizin Düzce’mize önemli katma değerler sağlamasını temenni ediyorum. Yeni dönemimiz hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık ve yönetim kurulu üyeleri, önceki dönem Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin ve yönetimine teşekkür etti.

Toplantı, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’nın Oda tanıtımı ve oryantasyon sunumu ile devam etti. Devamında; hesap inceleme komisyonu meclis üyelerinin oy birliği ile belirlendi. Komisyonda; Yunus Emre Gülay, Metin Şişman, Ümit Çengel, Görkem Özdemir ve Cengizhan Veziroğlu yer aldı.