Düzce TSO Meclisinde deprem çalışmaları konuşuldu

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) olağan meclis toplantısında yapıldı. Toplantıda deprem bölgesi için yapılan çalışmalar konuşuldu.

Düzce TSO meclis toplantısı Şehit Emniyet Müdürü Ufuk Baysan meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantı, Düzce TSO Meclis Başkanı Tanju Acar’ın gündem maddelerini meclis üyelerine aktarmasının ardından, Düzce TSO Başkanı Erdoğan Bıyık yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler verdi.

Erdoğan Bıyık, yaşanan depremin ikinci günü Meclis Başkanı Tanju Acar, Yönetim Kurulu Üyeleri Ercan Coşkun, Rıza Yıldız, Meclis Üyeleri Ümit Yıldırım, Yunus Emre Gülay, Ramazan Yıldırım ile deprem bölgesine gittiklerini belirterek “Birçok arkadaşımız sağ olsun çok destek verdi. Yapabileceğimiz her şeyi yaptık. Valimiz Cevdet Atay ile yaptığımız toplantıda Düzce TSO adına AFAD’a 350 bin lira nakdi yardım yaptık. Valimizin önderliğinde konteyner fabrikası kuruldu bizde oda olarak destek verdik. Biz Elbistan’dayken ilk fikir Meclis Başkanımız Tanju Acar’dan çıkmıştı. Hızlı bir hareketle Valimiz Cevdet Atay üretim potansiyeline sahip 2 fabrika kurulmasına öncülük etti. 3.’sü de tamamlanmak üzere. Yaklaşık olarak 200 kişi bu fabrikalarda çalışmaktadır” dedi.

“Arama kurtarma ekiplerine destek olacağız”

Düzce TSO olarak arama kurtarma ekiplerine destek olacaklarını aktaran Bıyık konuşmasına şöyle devam etti; “Düzce’de faaliyet gösteren deprem bölgesinde büyük bir özveri ile görev yapan bir çok kişiyi canlı olarak çıkartan arama kurtarma ekipleri ile bir araya gelerek teşekkür toplantısı düzenledik. Orada odamız adına azami desteği sağlayacağımızın sözünü verdik. Önümüzdeki günlerde, derneklerle tekrar bir araya gelip onların arama kurtarma ile alakalı ihtiyacı olan malzemeler başta olmak üzere elimizden gelen tüm desteği vereceğiz. Meclis Üyemiz Ümit Yıldırım’da ekiplere ulaşım sorunlarıyla ilgili lojistik destek sağlayacaklarının sözünü verdi. Çünkü çoğu arama kurtarma derneğinin kendi arabası yok. Türkiye’de büyük şehirler hariç arama kurtarma faaliyetlerine ilimiz kadar faal olanı yok. Oda olarak bir tim kurmayı düşünüyoruz. Görüşmeleri yapıyoruz. Bu timde Meclis Üyelerimiz yer alacak. Komite Üyelerimiz olur. Oda olarak acil eylem planı kurmak zorunda olduğumuzu hissediyoruz. Bu kurulacak olan timin de tüm teknik teçhizatını, arabasına kadar alıp yapmamız lazım diye düşünüyoruz. İnşallah sizlerin de desteği ile önümüzdeki dönemde bunları yapmak istiyoruz.”

Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, Şubat ayı döneminde yönetim kurulu tarafından gerçekleştirilen faaliyetler, iç ve dış ziyaretler, katılım sağlanan iç ve dış paydaş programları ile ziyaretler hakkında meclis üyelerine bilgiler verdi. Toplantı’nın son kısmında, mizanlar ve bütçe gerçekleşme durumları gündeme alındı.

Düzce TSO çalışanlarına acil yardım çantası

TSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, Meclis Başkanı Tanju Acar ve Meclis Üyeleri, TSO personelini birimlerinde ziyaret ederek, personeller için hazırlanmış olan acil yardım çantasını verdiler.