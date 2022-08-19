Düzce TSO meclis toplantısında seçim konuşuldu

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Meclis Başkanı Ahmet Dertli, meclis toplantısında seçimlerin organ seçimlerinin Ekim ayında yapılacağını söyledi.

Düzce TSO 2022 yılı oda organ seçimleri ve esasları gündemli meclis toplantısı Meclis Başkanı Ahmet Dertli başkanlığında yapıldı. Ahmet Dertli, gerçekleştirilecek olan seçimlerin hayırlı olmasını dileyerek “Son seçim 2018 yılı Nisan Mayıs Aylarında yapıldığından 5174 sayılı Kanun’da her 4 yılda bir Ekim Kasım aylarında oda borsa seçimlerinin yapılacağı yazmaktadır. Bu yıl Ekim ayında organ seçimlerinin yapılması zorunluluk. Fakat Cumhurbaşkanı tarafından alınacak karar ile seçimlerimizin ertelenmesi de söz konusu olabilir” dedi.

Dertli ayrıca zamanın kısa olmasından kaynaklı Ekim ayının son haftasında yapılması önerisini dile getirdi.

Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin ise, yönetim Kurulunda seçim komisyonu oluşturulmasına karar verildiğini söyledi.

Oluşturulan Komisyonda Başkan olarak Özkan Çakır, üyeleri ise Ümit Ülgen, Hasan Arslan, Metin Coşkun, Bülent Sivrikaya olarak belirlendi ve meclise sundu.

Daha sonra, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin aday olacak olan tüm üyelere başarılar diledi. Konuşmaların ardından ise toplantı sona erdi.