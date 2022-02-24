Düzce TSO ikinci meslek komitesi bir araya geldi

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası inşaat müteahhitleri, inşaat malzemeleri satışı, yapı denetimi, savunma sanayi, teknik hizmetler gurubu olan 2. meslek komitesi üyeleri, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Şube Müdürü Serdar Alemdar, İnşaat Mühendisi Şükrü Çimen bir araya geldi.

Toplantıda, Düzce’de yapı denetim firmalarının son günlerde uygulamaya koyduğu Tulum- Tabliye beton uygulamasının, kolonlar ile aynı anda dökülmesinin zorunlu bir uygulama olup olmadığı konusunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğüne dilekçe verilerek görüş sorulması hakkında istişareler yapıldı.