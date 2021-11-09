Düzce TSO Başkanı Şahin MHP yönetimini ağırladı

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, MHP Düzce yönetimini ağırladı.

MHP Düzce İl Başkanı İlhami Caboğlu, Yönetim Kurulu ile birlikte Düzce Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti. Ziyarette Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Başkan Yardımcısı Ümit Ülgen, Yönetim Kurulu Üyeleri Bilal Türkan, Yalçın Top, Özkan Çakır, Metin Coşkun, Meclis Üyeleri Erdoğan Bıyık, Hasan Arslan ve MHP İl teşkilatı hazır bulundu.

Meslek Liselerinin sayısının ve potansiyellerinin artırılması, hava kirliliğinin azaltılması, işsizliğin sebepleri ve nasıl azaltılacağı, Düzce’nin sosyo-ekonomik kalkınması ile ilgili istişarelerde bulunuldu.