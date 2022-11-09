Düzce TSO Başkanı Bıyık “Güven ve huzur önemli”

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, yaptığı ziyaretlerde “Düzce sanayisi, ekonomisi ve ticareti ile önemli bir kent haline gelmiştir” dedi.

Düzce TSO heyeti, Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, Adalet Komisyon Başkanı Dr. Mert Gümüşay, Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç’ı ziyaret etti.

Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, yapılan nezaket ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyetini dile getirerek TSO heyetine teşekkür etti.

TSO Başkanı Erdoğan Bıyık, Düzce sanayisi, ekonomisi ve ticareti ile önemli bir kent haline geldiğini belirterek “Böyle güzel özellikleri bulunan ilimizin güven ve huzurunun sağlanması da ayrı bir önem arz etmektedir. Odamızın kamu kurum ve kuruluşları ile onları yönetenlerle sürekli diyalog halinde olması gerektiğini, iş dünyasının en önemli güvencelerinden birinin de güvenlik” dedi.