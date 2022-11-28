Düzce TSO Başkanı Bıyık “Binalar görevini yerine getirdi, şükür can kaybımız yok”

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bıyık, 2022 yılı ekim ayı muhtasar ve pirim hizmet beyannamesi ve aylık pirim hizmet belge tahakkuklarını son ödeme tarihlerinin 30 Aralık 2022 tarihine kadar uzatıldığını açıkladı.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, merkez üssü Düzce’nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrası yapılan çalışmalarla basın açıklaması yaptı.

“Süre uzatıldı”

Erdoğan Bıyık, muhtasar ve beyanname verme süresinin 30 Aralık 2022 tarihine kadar uzatıldığını belirterek “Devlet tüm imkanlarıyla Düzce’de. Bunları hepimiz takip edip görüyoruz. Ayrıca 2022 yılı ekim ayı muhtasar ve pirim hizmet beyannamesi ve aylık pirim hizmet belge tahakkuklarını son ödeme tarihleri 30 Aralık 2022 tarihine kadar uzatılmış bulunmaktadır. Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumunca alakalı da sigortalı çalıştıran iş yerleriyle ilgili 2022 ekip ayı muhtasar pirim ve hizmet beyannamesi de 26 Aralık 2022 pazartesi günü 23.59’a kadar verilmesi halinde söz konusu beyanname ve belgelerin süresi 1 ay uzatılmıştır” ifadelerinde bulundu.

“1 fabrikamız ağır hasarlı, yıkılacak”

TSO Başkanı Bıyık, yaşanan depremde bir sanayi kuruluşu için yıkım kararı verildiğini işaret ederek “Ticaret ve Sanayi Odası olarak yaptığımız tespitlerde sanayi kuruluşlarımızda her hangi bir yapısal yıkım olmamakla birlikte bir fabrikamızda yıkım kararı alınmıştır. 4 bin 285 üyemiz var. Bunların sadece 471’i sanayi kuruluşu, bunun dışında esnaflarımız var. Esnaf arkadaşlarımızın da kontrollerinde malzeme olarak emtia zararlar var. Fakat en önemlisi Düzce depreminde bir can kaybı olmaması ve az yaralımızın olması tabi ki sevindirici. AFAD ekipleri tüm işyerlerimizde tek tek dolaşarak hasar tespiti yapıyorlar. Bize ulaşan yaklaşık binin üzerinde ama 3 bin olacağını tahmin ediyoruz. Hasar tespiti ile ilgili dosyalar geliyor, inceleniyor. Sigortalı olan işyerlerine valilik ve AFAD para ödemeyecek. Onlar çünkü zararlarını sigortadan karşılayacaklar. Sigortasız olan yerlere ödemeye başlayacaklar” şeklinde konuştu.

“Binalar görevini yerine getirdi”

Deprem sonrasında ortaya çıkan dedikodulara değil yetkililerin açıklamalarının dikkate alınması gerektiğini söyleyen Bıyık konuşmasına şöyle devam etti; “Depremden sonra oluşan birçok dedikodu var. İnşaatçılarla, müteahhitlerle çıkan dedikodular var. Hepimizin evinde çatlaklar patlaklar var. Allaha şükürler olsun ki hepimiz evimizden sağ çıktık. Şu andaki binalar bana göre görevini yapmıştır. Önemli olan o evlerden sağ çıkabilmek, açıklanan rakamlarda ağır hasarlı bina sayısı çok az derecededir bu çok önemli.”

Erdoğan Bıyık, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası binasının hasarsız olduğunu söyleyerek depremin ilk saatlerinden bu yana Düzce’de olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya, Çevre, Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanı Murat Kurum’a, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na destekleri için teşekkür etti.

Düzenlenen basın toplantısına; Düzce TSO Meclis Başkanı Tanju Acar, Yönetim Kurulu Başkan yardımcıları İbrahim Canpolat, Cemal Aksan, Yönetim Kurulu üyesi Rıza Yıldız ve Meclis üyesi Metin Şişman katıldı.