Düzce Trabzonlular Derneğinde bayrak değişimi yaşandı

Düzce Trabzonlular Yardımlaşma Dayanışma ve Derneğinde bayrak değişimi yaşandı. Kurucu Başkan Mustafa Bilgin, görevini Mustafa Demirci’ye devretti.

Düzce’de sosyal sorumluluk projeleri ile gönüllere giren Trabzonlular Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nde başkan değişti. Kurucu Başkan Mustafa Bilgin, “Hiçbir makam kalıcı değildir. Biz derneğimizi kurduk, Mustafa Demirci arkadaşımızda yönetim kurulumdaydı. İş yoğunluğum nedeniyle görevimi çok iyi ve güzel işler yapacağına inandığım arkadaşıma devrediyorum. Gönlüm rahat. Yeni başkan ve yönetim kuruluna başarılar diliyorum” dedi.

Başkanlık görevini devralan Mustafa Demirci ise, “Düzce’de farklı çok güzel işlere imza atan derneğin yönetim kurulunda olmaktan şimdi ise dernek başkanı olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Yönetim Kurulundaki arkadaşlarım ile birlikte bundan önce olduğu gibi bundan sonrada Düzcelileri bir araya getirecek uzun soluklu proje ve çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle Mustafa Bilgin derneğimizde onursal başkanımız olarak destek vermeye güç vermeye devam edecek” ifadelerinde bulundu.

Konuşmaların ardından Onursal Başkan Mustafa Bilgin’e dernek başkanı Mustafa Demirci teşekkür plaketi takdim etti.

Düzce Trabzonlular Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu ise; Başkan Mustafa Demirci, Erkan Koç, Serkan Aydın, Varol Keleş, Serkan Durnaoğlu, Ali Rıza Çebi, Yusuf Baş, Cemil Kudal, Servet Bektaş, Selim Başer, Abdülkadir Aycan, Ömer Kaya, Cengiz Demir, Bayram Bayoğlu ile Mustafa Cevat Gün’den oluştu.