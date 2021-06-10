banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri belirlendi
Vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri belirlendi
Dolar, Euro ve altında son durum ne?
Dolar, Euro ve altında son durum ne?
Bitcoin 32 bin dolar seviyesinden yükseliş gösterdi
Bitcoin 32 bin dolar seviyesinden yükseliş gösterdi
TFF'den flaş transfer kararı!
TFF'den flaş transfer kararı!

Düzce Teknopark’ta fidanlar toprakla buluştu

Bölgenin en önemli Ar-Ge, inovasyon ve girişimcilik merkezlerinden olan Düzce Teknopark, gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir doğa ve çevre bırakmak amacıyla fidan dikimi etkinliği gerçekleştirdi.

DÜZCE 10.06.2021, 12:48
Düzce Teknopark’ta fidanlar toprakla buluştu

Bölgenin en önemli Ar-Ge, inovasyon ve girişimcilik merkezlerinden olan Düzce Teknopark, gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir doğa ve çevre bırakmak amacıyla fidan dikimi etkinliği gerçekleştirdi.

Etkinliğe; Düzce Üniversitesi Rektörü ve Düzce Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İdris Şahin, Düzce Üniversitesi Genel Sekreteri Hasan Sadi Ateş, Düzce Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Özkan Şahin, Düzce Teknopark firmaları, öğretim elemanları ve Teknopark ekibi katıldı.

Teknopark alanında gerçekleştirilen etkinlikte fidanlar toprakla buluşturularak önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza atıldı. Geleceğe bir nefes olmak adına toplumsal farkındalık oluşturan etkinlik ile Ülkemizde ağaç ve orman sevgisini geliştirme, toplumun bütün kesimlerinin çevreye olan duyarlılıklarına katkı sağlama ve çevre konusunda bilinç oluşturma amaçlandı.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
27°
açık