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Düzce tanıtım afişleri kurumlara dağıtılıyor

DÜZCE (İHA) – Düzce’nin tanıtım afişleri kurum ve kuruluşlara dağıtılmaya devam ediyor. Düzce’nin doğal güzellikleri son olarak Kadın Emeği Merkezinin duvarlarını süsledi.

DÜZCE 30.09.2021, 13:10
Düzce tanıtım afişleri kurumlara dağıtılıyor

DÜZCE (İHA) – Düzce’nin tanıtım afişleri kurum ve kuruluşlara dağıtılmaya devam ediyor. Düzce’nin doğal güzellikleri son olarak Kadın Emeği Merkezinin duvarlarını süsledi.

Düzce’nin doğal güzelliklerinin tanıtım çalışmaları devam ediyor. Düzce Kalkınma ve Tanıtma Vakfı, Düzcelilerin de Düzce’yi tanıması amaçlı kamu kurum ve kuruluşlarında Düzce Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile işbirliğinde tanıtım afişleri hazırladı. Hazırlanan tanıtım görselleri kurum ve kuruluşlara dağıtılarak duvarları süslemeye devam ediyor. Bu kapsamda Düzce’nin turizm potansiyellerine ait görsellerin sergilendiği afişler, Düzce Kadın Emeği Merkezi’ne getirildi. Burada yapılan çalışma ile afişler duvarları süsledi.

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