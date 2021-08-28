banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Bireysel kredilere getirilecek sınırlamalar neler?
Bireysel kredilere getirilecek sınırlamalar neler?
Pandemide servetini 6'ya katladı
Pandemide servetini 6'ya katladı
Ronaldo'nun yeni takımı belli oldu
Ronaldo'nun yeni takımı belli oldu
Türkiye'ye Afgan göçü artacak mı?
Türkiye'ye Afgan göçü artacak mı?

Düzce Sanayi Sitesi projesi böyle olacak

DÜZCE (İHA) – Düzce’de Küçük Sanayi Sitesinde TOKİ tarafından yapılacak olan projenin ihalesi Ekim’de gerçekleştirilecek.

DÜZCE 28.08.2021, 10:01
Düzce Sanayi Sitesi projesi böyle olacak

DÜZCE (İHA) – Düzce’de Küçük Sanayi Sitesinde TOKİ tarafından yapılacak olan projenin ihalesi Ekim’de gerçekleştirilecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Düzce Beslanbey Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi projesinin ihalesi ekim ayında yapılacak. 266 adet iş yerinin yapılacağı Beslanbey Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi projesinin ihalesi 4 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirilecek.

Yorumlar (0)
31°
açık