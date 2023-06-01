Düzce Sağlık Müdürü yeniden Yasin Yılmaz oldu

Milletvekilliği aday adaylığı için görevinden istifa eden Dr. Yasin Yılmaz, yeniden Düzce Sağlık Müdürü olarak atandı.

Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, milletvekilliği aday adaylığı için 17 Mart’ta görevinden istifa etmişti. 4 Aralık 2018’den bu yana Düzce Sağlık Müdürü olarak görev yapan Yılmaz, istifasının ardından yeniden görevine atandı.

Yasin Yılmaz kimdir?

1975 yılında Düzce’de doğan Yılmaz, 1986-1993 yılında Antalya İmam Hatip Lisesinden, 2000 yılında Antalya Tıp Fakültesinden mezun olup, meslek hayatına başladı. Yasin Yılmaz, 2011-2012 Bozüyük Devlet Hastanesi’nde görev aldı, Bozüyük İlçe Sağlık Müdürlüğü görevini yürüttü. 2012-2013 yıllarında Kamu Hastaneleri Kurumu Bilecik Bozüyük Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı, 2013-2017 yılları arasında Bilecik İl Sağlık Müdürü olarak görev yapan Yılmaz, 2017’de Balıkesir İl Sağlık Müdürü oldu, aynı zamanda Balıkesir’de Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı olarak görev aldı. 4 Aralık 2018’de Düzce İl Sağlık Müdürü olarak atanan Yılmaz, evli ve 2 çocuk babasıdır.