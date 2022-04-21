Düzce rengarenk bir görünüme kavuştu

Düzce Belediyesi’nin çiçek dikim çalışmalarıyla kentin birçok noktası rengarenk bir görünüme büründü.

Düzce Belediyesi, kavşaklar başta olmak üzere şehir merkezindeki park ve yeşil alanlarda bakım çalışması yürütüyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yapılan güzelleştirme çalışmalarıyla kentin estetik ve rengarenk bir görünüme kavuşmasını sağlıyor. Bu çerçevede Öztürkler Kavşağına dikilen süs bitkileri ve çiçekler de kavşak güzergahını kullanan sürücülere görsel şölen sunuyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü; Bahçeşehir, Arapçiftliği, Sancaklar, Çamköy, Fevzi Çakmak, Beyciler, Karaca, Aşağı ve Yukarı Yahyalar mahalleleri başta olmak üzere şehir genelinde kuruyan ağaçların budama, ot ve çim biçme çalışmalarını sürdürüyor.