Düzce Özel İdaresi asfalt sezonuna başladı

DÜZCE(İHA) – Tüm yurtta olduğu gibi Düzce’de de havaların ısınmasıyla birlikte asfalt sezonu çalışmaları başladı. Düzce İl Özel İdaresi ekipleri bu yıl ilk etapta 32 kilometre asfalt 22 kilometre beton yol yapacak.

Düzce İl Özel İdaresinin Konuralp mevkiinde bulunan asfalt tesisinde üretilen malzemeler ile gerçekleştirilen asfalt köy yollarına serilmeye başlandı. Ekipler 2022 yılının birinci etap çalışmasıyla belirlenen 32 kilometre sıcak asfalt yol, 22 kilometre silindirle sıkıştırılmış beton yolun yapım çalışmaları Bostanlık köyünde bulunan 600 metrekarelik yol ile başladı.

Düzce’de köylerde asfaltlama çalışması başladı. Düzce Valisi Cevdet Atay, İl Genel Meclis Başkanı Çiğdem Günal, İl Genel Sekreteri Hayri Şen ile birlikte Bostanlık Köyü’nde başlatılan asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Vali Atay, Genel Sekreter Hayri Şen’den çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Vali Atay, zorlu geçen kış şartlarının ardından başlatılan asfalt çalışmasının hayırlı olmasına diledi.

Kore gazisine ziyaret

Vali Cevdet Atay ve beraberindekiler daha sonra ise Bostanlık Köyünde yaşayan Kore Gazisi Hüseyin Yüre’yi evinde ziyaret ederek hasbihal etti.