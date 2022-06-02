Düzce Otları Bereket Festivali başladı

Düzce’de şifalı ve yenilebilir otlar ile yöresel ürünlerinin tanıtımı için her yıl yapılan Düzce Otları Festivali’nin 6.’ncısı başladı.

Haftalardır hazırlıkları devam eden "6. Geleneksel Düzce Otları Bereket Festivali" Anıtpark Meydanı’nda başladı. Düzce Valisi Cevdet Atay, Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ve beraberindeki protokol üyeleri, 4 gün sürecek olan festivalin ilk gününde stant sahipleriyle sohbet ederek ürünler hakkında bilgi aldı. Düzce Belediyesi, Kent Konseyi ve Kadın Meclisi tarafından organize edilen ve Düzce’nin festival konusunda markalaşma yolunda ilerleyen festivale vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Yüzlerce ev yapımı yiyecek, yöresel ürün, sanat eserlerinin görücüye çıktığı, konser ve dans gösterilerinin de yer alacağı festivalin ilk günü renkli görüntülere de sahne oldu.

Belediyeden tıbbi aromatik bilgiler

Anıtpark Meydanı’nda Düzce Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından kurulan sahnede çeşitli sanatçılar sahne alırken açılışta mini konser veren Mehteran Takımı festivale gelenlerden alkış aldı. Düzce Belediyesinin Park ve Bahçeler ile Sosyal Yardım İşleri Müdürlüklerinin yanı sıra Çocuk Kulübü, BELMEK ve Kusursuz Kafe de stantlarda üretilen ürünleri hem tanıttı hem de satışını gerçekleştirdi. Satıştan elde edilecek gelir ise özel bireylerin tekerlekli sandalye ihtiyaçları için kullanılacak.

Festivalin ünü tüm Türkiye’ye duyulacak

5 Haziran Pazar gününe kadar sürecek olan festivalin stantlarından ücret alınmadığını açıklayan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, “Kadınlarımıza Düzce Belediyesi olarak bir destek daha vermek istedik. Alandaki tüm stantlar ücretsiz oldu. Kadınlarımız ürettikleri el emeği ürünleri satarak ev ekonomilerine katkı sağlayacaklar. Ayrıca Kent Konseyimiz eliyle vatandaşlarımız 4 gün boyunca hem eğlenecek hem de alışveriş yapabilecekler. Festivalimizin ününü herkesin duyması için hep birlikte çalışacağız” dedi.

İlk günü protokol açılışı ile başlayan festival 5 Haziran Pazar gününe kadar Düzce Anıtpark Meydanı’nda açık kalacak ve çeşitli etkinliklerle vatandaşlar Düzce’nin gizli kalmış yemek ve kültürel değerlerini görebilecek.