Düzce MÜSİAD’dan Sakarya’ya ziyaret

DÜZCE(İHA) – MÜSİAD Düzce Şube Başkanı Vefa Pehlivan ve yönetim kurulu üyeleri Sakarya MÜSİAD’ı ziyaret ederek karşılıklı bilgi alışverişinde bulundu.

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Düzce Şube Başkanı Vefa Pehlivan ve yönetim kurulu üyeleri Sakarya’ya giderek bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. İlk olarak Sakarya MÜSİAD Şubesini ziyaret eden Düzceli heyet, Sakarya Şube Başkanı İsmail Filizfidanoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Sakarya ve ülke ticareti hakkında, ülke ekonomisi ve ithalat ihracat hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Daha sonra pandemi sürecinin ekonomiye etkisi hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Yeni başkana iş yerinde ziyaret

Genç MÜSİAD Düzce Şubesi Başkanı Hakan Bekar’ın yaş haddinin dolmasının ardından boşalan Genç MÜSİAD Düzce Başkanlığı’na atanan Metin Kazancı’nın Sakarya’da bulunan iş yeri de ziyaret edildi. Ürünler hakkında bilgiler alan Vefa Pehlivan ve yönetim kurulu üyeleri, Başkan Metin Kazancı’ya da yeni görevinde başarılar diledi.