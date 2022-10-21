Düzce modern pazaryerine kavuşuyor

Düzce Belediyesi tarafından şehre modern ve kullanışlı bir pazaryerine kazandırılması noktasında Aziziye Mahallesinde çalışmaları başlatılan Merkez Pazaryeri Projesinde yoğun tempo sürüyor. Şarküteriden bakliyat dükkânlarına, balıkçı pazarından sebze meyve pazarlarına kadar birçok esnafın yerini alacağı çok amaçlı modern pazaryerinde kolon montaj işlemleri tamamlanırken, zabıta noktası ve lavaboların inşası da tamamlandı.

Prekast ve çelik montajının devam ettiği projede taşıyıcı sistemlerin tamamlanması için çalışmalarına aralıksız devam eden ekipler, daha sonra iç zemin tasfiyesi ve ince işçilik çalışmalarına geçecek.