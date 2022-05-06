Düzce Meclisi 13 gündem ile toplandı

Düzce Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantıları Meclis başkanvekili Hüdaver Gösterişli başkanlığında başladı. 13 gündem maddesinin görüşüldüğü ilk toplantıda iki ihalenin yapılması için belediye encümenine yetki verildi.

Düzce Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantılarının ilki 13 gündem maddesi ile başladı. Gösterişli’nin başkanlığında toplanan mecliste 13 gündem maddesi komisyonlara ve encümene havale edildi. Meclisin gündeminde olan kent mobilyaları ve reklamcılığı ile 300 adet akıllı bisiklet ve 4 adet mobil büfe ihalelerinin yapılması için encümene yetki verildi.

İçişleri Bakanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının belediyelerin yaptığı scooter ihaleleri iptal etmesinin üzerine yeniden ihale yapılmasına karar verilen bisiklet ve mobil büfe ihalesini encümen görüşecek.

Arama kurtarma ekibine ücretsiz ulaşım

Öte yandan belediye meclisinde Afet ve Acil Durum Yönetimde çalışanlara ve kuruma bağlı arama kurtarma ekibi personellerine 31 Aralık 2023 tarihine kadar toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanması oy birliği ile meclisten geçti.