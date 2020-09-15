banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Trabzonspor'da Stoke City'li Benik Afobe gündemde
Trabzonspor'da Stoke City'li Benik Afobe gündemde
526 metrelik dünyanın en büyük cam köprüsü
526 metrelik dünyanın en büyük cam köprüsü
Eviniz için en uygun kombiyi nasıl seçersiniz?
Eviniz için en uygun kombiyi nasıl seçersiniz?
Altın haftaya güçlü bir başlangıç yaptı
Altın haftaya güçlü bir başlangıç yaptı

Düzce Lokanta ve kafelere yönelik eğitim düzenlendi

DÜZCE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KORONA VİRÜS SALGINININ YAYILMASINI ÖNLEMEK AMACIYLA DÜZCE’DE FAALİYETTE BULUNAN LOKANTA VE KAFELERE YÖNELİK EĞİTİM PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRDİ

DÜZCE 15.09.2020, 15:46
2
Düzce Lokanta ve kafelere yönelik eğitim düzenlendi

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Sağlık Müdürlüğü korona virüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla Düzce’de faaliyette bulunan lokanta ve kafelere yönelik eğitim programı gerçekleştirdi.

Korona virüs salgınının yayılımını önlemek ve tedbirlere uyum konusu ile ilgili olarak Düzce’de restoran, lokanta ve kafelere yönelik eğitim programı gerçekleştirildi. Düzce İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı’nda görevli Dr. Pınar Doğan ve İş Güvenliği Uzmanı Şeref Cerrah tarafından Valilik konferans salonunda eğitim düzenlendi. Eğitim programında her işletmeden bir personele korona virüs salgınının yayılımını önleme ve tedbirlere uyum konusunda bilgiler verildi. Eğitimin sonunda kafelerden gelen gelen kişilere belge verilecek.

Yorumlar (0)
banner378
28°
açık
Namaz Vakti 15 Eylül 2020
İmsak 05:11
Güneş 06:38
Öğle 13:04
İkindi 16:35
Akşam 19:21
Yatsı 20:42
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Göztepe 1 3
2. Karagümrük 1 3
3. Beşiktaş 1 3
4. Galatasaray 1 3
5. Alanyaspor 1 3
6. Antalyaspor 1 3
7. Hatayspor 1 3
8. Erzurumspor 1 3
9. Fenerbahçe 1 3
10. Kayserispor 1 3
11. Konyaspor 0 0
12. Ankaragücü 1 0
13. Çaykur Rizespor 1 0
14. Kasımpaşa 1 0
15. Gaziantep FK 1 0
16. Trabzonspor 1 0
17. Gençlerbirliği 1 0
18. Başakşehir 1 0
19. Sivasspor 1 0
20. Malatyaspor 1 0
21. Denizlispor 1 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 1 3
2. Balıkesirspor 1 3
3. Altınordu 1 3
4. Ümraniye 1 3
5. Adanaspor 1 3
6. Ankara Keçiörengücü 1 3
7. Ankaraspor 1 3
8. Akhisar Bld.Spor 1 1
9. Altay 1 1
10. Samsunspor 1 1
11. Tuzlaspor 1 1
12. Bandırmaspor 1 0
13. Boluspor 1 0
14. Eskişehirspor 1 0
15. İstanbulspor 1 0
16. Bursaspor 1 0
17. Giresunspor 1 0
18. Menemen Belediyespor 1 0
Takımlar O P
1. Arsenal 1 3
2. Leicester City 1 3
3. Newcastle 1 3
4. Wolverhampton 1 3
5. Liverpool 1 3
6. Crystal Palace 1 3
7. Everton 1 3
8. Aston Villa 0 0
9. Brighton 0 0
10. Burnley 0 0
11. Chelsea 0 0
12. Man City 0 0
13. M. United 0 0
14. Leeds United 1 0
15. Southampton 1 0
16. Tottenham 1 0
17. Sheffield United 1 0
18. West Ham 1 0
19. Fulham 1 0
20. West Bromwich 1 0
Takımlar O P
1. Valencia 1 3
2. Granada 1 3
3. Osasuna 1 3
4. Real Betis 1 3
5. Huesca 1 1
6. Real Sociedad 1 1
7. Real Valladolid 1 1
8. Villarreal 1 1
9. Celta de Vigo 1 1
10. Eibar 1 1
11. Atletico Madrid 0 0
12. Barcelona 0 0
13. Elche 0 0
14. Getafe 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Sevilla 0 0
17. Deportivo Alaves 1 0
18. Levante 1 0
19. Athletic Bilbao 1 0
20. Cádiz 1 0