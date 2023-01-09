Düzce lezzetlerini tattılar
DÜZCE(İHA) – AK Parti Genel Merkezinde düzenlenen genişletilmiş il başkanları toplantısı sonrasında katılımcılara Düzce’nin lezzetleri ikram edildi. Hazırlanan yemekler tam not aldı.
DÜZCE(İHA) – AK Parti Genel Merkezinde düzenlenen genişletilmiş il başkanları toplantısı sonrasında katılımcılara Düzce’nin lezzetleri ikram edildi. Hazırlanan yemekler tam not aldı.
Düzce’mizin birbirinden müstesna lezzetleri damaklarda iz bırakmaya devam ediyor.
AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen genişletilmiş il başkanları toplantısı sonrası Düzce yemekleri büyük ilgi gördü.
BelTUR tarafından hazırlanan yemeklerin tamamında bölgemizin yöresel lezzetleri tercih edildi. Katılımcıları Karalahana çorbası, Yufkalı Konuralp Pilavı, Dana Etli Lepsi, Kaldirik Kavurması, Sızbal, Harşıl, Akçakoca Melengücceği Tatlısı ve Düzce şırası ikram edildi.
BelTUR’un özenle hazırladığı yemeklerin tadına bakan başkanlar tam not verdiler.
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, “Her zaman, her yerde Düzce’mizi tanıtmaya devam ediyoruz, edeceğiz” dedi.