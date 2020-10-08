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Düzce Kütüphanesinde okuma alanı oluşturuldu

DÜZCE İL HALK KÜTÜPHANESİ’NDE OKUMA KÖŞESİ OLUŞTURULDU.

DÜZCE 08.10.2020, 15:22
Düzce Kütüphanesinde okuma alanı oluşturuldu

DÜZCE (İHA) – Düzce İl halk Kütüphanesi’nde vatandaşlar için okuma köşesi oluşturuldu.

Korona virüs salgını sonrasında uzun süre kapalı bulunan Düzce İl Halk Kütüphanesi, yeni normalleşme sürecinin ardından vatandaşların kullanımına açıldı. Sosyal mesafe ve hijyen kuralları ile açılan kütüphaneye, yönetim tarafından kitap, dergi ve gazete okuma alanı oluşturuldu. Birinci katta kitap okuma alanı içerisinde yapılan okuma köşesinde yerel gazetelerin yer alması da dikkatlerden kaçmadı.

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