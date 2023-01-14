Düzce Kültür ve Turizm Müdürü görevine başladı

DÜZCE (İHA) – Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Düzce Kültür ve Turizm Müdürü olarak görevlendirilen İlknur Aynan görevine başladı.

Kastamonu Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezi Müdürü ve Kastamonu Kalkınma Vakfı Genel Müdürü iken Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Düzce’ye Kültür ve Turizm Müdürü olarak atanan İlknur Aynen, şehirde ki görevine başladı.

Vali Cevdet Atay’ı makamında ziyaret ederek, çalışma durumu ile ilgili bilgilendirmelerde bulunan Aynan, Düzce’nin turizminin daha ileriye taşınması için çalışmalar yapacaklarını belirtti.