Düzce kros takımı Türkiye finallerinde

DÜZCE(İHA) – Okullar arası kros yıldızlar ve gençler grup birinciliğinde Düzce Kros Takımı ilk 3’e girerek finallere kaldı.

Balıkesir İsmail Akçay Atletizm Pisti yakınında düzenlenen parkurdaki yarışlara Yıldız ve Gençler kategorilerinde 20 ilden 576 sporcu katıldı. Liseler arası grup yarışmalarında Düzce Spor Lisesi Kros Kadın takımı ilk 3’e girerek Türkiye’nin en iyi 18 takımı arasına kaldı.

26 Şubat 2022 tarihinde Adana’da yapılacak olan Türkiye Kros Finallerine katılma hakkı kazanan Düzce Spor Lisesi Kros Takımının hocası Cem Yağmuroğlu, “Çalışmalarımız Düzce’mizin adını sporun olduğu her yerde başarı ile en yüksekte temsil etmek. Türkiye finallerinde en iyi dereceyi alabilmek için koşacağız. Bize bu süreçte destek olan ve yalnız bırakmayan Düzce Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı’ya çok teşekkür ediyoruz” dedi.