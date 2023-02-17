Düzce konteyner kenti kurulacak

Düzce Valiliği koordinasyonunda deprem bölgelerinde konteynır kentte kurulması için çalışmalar başlatıldı.

Deprem bölgelerinin en büyük ihtiyacı olan barınma sorununa Düzce Valiliği el attı. Sivil toplum kuruluşları ve ilgili odakların desteklerini arkasına alan Düzce Valiliği, deprem bölgesinde konteynır kent kurulumu yapılabilmesi için yardım kampanyası başlattı. Bin konteynırın alınarak depremzede ailelere ulaştırılması için başlatılan yardım kampanyasına, Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Ticaret Borsası, Düzce Belediyesi, ilçe ve belde belediyeleri, şehirde bulunan tüm organize sanayi bölgeleri müdürlükleri ve sivil toplum kuruluşlarının destekleri ile depremzede vatandaşlara konteynır kenti kurulması için çalışma başlatıldı.

Düzce’nin tek yürek olduğunu belirten Vali Cevdet Atay tüm vatandaşları destek olmaya davet etti.