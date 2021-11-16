Düzce kışa hazırlanıyor

Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü, yıl boyunca sürdürdükleri çalışmalarını, yaklaşan kış mevsimi öncesinde şehrin her bölgesinde yoğun şekilde sürdürüyor.

Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü il merkezi ve Bahçeşehir bölgesi genelinde park, bahçe, yürüyüş yolları ve yeşil alanlarda çim biçme, yabancı otla mücadele, temizlik ve genel bakım işlerini sürdürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yağışlarla birlikte havaların soğumaya başlamasının ardından Bahçeşehir Bölgesi ve mahalleler genelinde ortaya çıkan yabani otların ve büyüyen çimlerin temizliği, deforme olmuş noktaların boyanması, bakım ve onarım gibi pek çok alanda yoğun mesai harcıyor.

Yol kenarlarında, park ve bahçelerde kuruyan, tehlike arz eden, dalları kırılan ağaçların budama ve bakımlarının yanı sıra çiçek ve bitki dikimlerini de titizlikle devam ettiren ekipler, daha yeşil ve daha yaşanılabilir bir Düzce için yoğun çaba sarf ediyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise şehir merkezinde ana arterler başta olmak üzere yoğun olarak kullanılan alanlarda temizlik çalışmalarını yürütüyor.

Sabahın erken saatlerinden itibaren sahaya çıkarak başta otobüs duraklarını temizleyerek hijyenini sağlayan ekipler, ana arterler, mahalle ve sokak aralarındaki kaldırımların da temizleyerek sıkıntı yaşanmamasını sağlıyor.