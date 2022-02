Düzce kent merkezinde kötü görüntü ortadan kalkacak

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, kentsel dönüşüm ile birlikte şehir merkezinde derme çatma bir görüntü oluşturan eski sanayi çarşısının taşınacağı Modern Sanayi Sitesi arazisinde incelemelerde bulundu. Başkan Özlü, yapılacak olan siteyle eş zamanlı olarak Düzce Forum projesinin de ilerleyeceğini kaydetti.

420 dönüm üzerine inşa edilecek olan Modern Sanayi Sitesi arazisinde incelemelerde bulunan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, arazide hafriyat ve dolgu çalışmalarının başlayacağını söyledi. Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Yılmaz’dan yapılacak çalışmalar hakkında bilgi alan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ve AK Parti Düzce İl Başkanı Mustafa Keskin, yıllardır Düzce gündemini meşgul eden sorunu da ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Modern Sanayi Sitesi arazisinde incelemelerde bulunan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, “Eski sanayi çarşımızdaki esnaflarımızı mağdur etmemek için Modern Sanayi Sitemizin bir an önce başlaması için çalışmalarımıza hız verdik. Hafriyat ve dolgu çalışmalarının ardından etap etap ilerleyeceğiz. Her tamamlanan etabın ardından esnafımızı modern dükkânlara yerleştireceğiz. Eşzamanlı olarak Düzce Forum için da kazma vurulacak. Sanayi esnafımızın mağdur olmaması için tüm girişimlerimizi yaptık ve harekete geçiyoruz. Düzce’miz her anlamda ve alanda modern bir şehir görüntüsüne kavuşacak” ifadelerinde bulundu.

Proje Düzce’ye yakışacak

Uzlaşma Ofisinde öncülük yaparak protokol imzalayan AK Parti Düzce Başkanı Mustafa Keskin de projenin Düzce’ye çok yakışacağının altını çizerek, “Belediye Başkanımız Faruk Özlü ile beraber Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Eski Sanayi Sitesinin taşınacağı 420 Bin metrekare alan üzerinde yapılacak olan Modern Sanayi Sitesi için bölgede incelemelerde bulunduk. Bu proje Düzce’mize çok yakışacak. Hayırlı olsun” diye konuştu.

Etap etap ilerlenecek

Eski Sanayi Çarşısındaki kentsel dönüşüm görüşmeleri Uzlaşma Ofisi marifetiyle devam ederken bir yandan da sanayi çarşısı esnaflarının mağdur olmaması için yeni modern sanayi sitesi için de çalışmalar başlayacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Modern Sanayi Sitesi yapımı için yapılan protokolle yeni dükkanların yapımına etap etap başlanacak. İlk etapta 266 dükkanın olacağı Modern Sanayi Sitesinde inşaatı yapılacak. Yapımı tamamlanan her etabın ardından dükkan sahiplerinin taşınması sağlanacak.