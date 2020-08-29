Düzce Kent Konseyinden Vali Atay’a ziyaret
DÜZCE KENT KONSEYİ BAŞKANI ARABULUCU AVUKAT ALİ DİLBER VE YÖNETİMİ VALİ CEVDET ATAY’I ZİYARET EDEREK KENT KONSEYİNİN, KURULUŞ SÜRECİ, AMACI, İLKELERİ VE DÜZCE İÇİN YAPILAN VE YAPILMASI PLANLANAN ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ VERDİLER.
DÜZCE(İHA) – Düzce Kent Konseyi Başkanı Arabulucu Avukat Ali Dilber ve yönetimi Vali Cevdet Atay’ı ziyaret ederek Kent Konseyinin, kuruluş süreci, amacı, ilkeleri ve Düzce için yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi verdiler.
Kent Konseyi Başkanı Av. Arabulucu Ali Dilber Başkanlığında, Düzce Kent Konseyi Yürütme Kurulu ve Kent Konseyi Genel Sekreteri Düzce Valisi Cevdet Atay’ı makamında ziyaret etti.
Ali Dilber ve yönetim kurulu üyeleri Kent Konseyinin, kuruluş süreci, amacı, ilkeleri ve Düzce için yaptığı ve yapmayı planladığı çalışmalar hakkında bilgiler verdiler ve Cevdet Atay Kent Konseyi çalışmalarına ve toplantılarına davet ettiler.
Ali Dilber “Düzce için yapacağımız her çalışma birlik ve beraberliğimizin nişanesi olacak” dedi. Ziyaret ardından sohbet ile devam etti.
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