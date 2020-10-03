Düzce Kent Konseyi toplandı
DÜZCE’NİN ORTAK AKIL VE İRADE İLE YÖNETİLMESİ ADINA ÖNEMLİ BİR MİSYONU ÜSTLENEN DÜZCE KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ. DÜZCE BELEDİYESİ ENCÜMEN TOPLANTI SALONUNDA DÜZENLENEN TOPLANTIYA, DÜZCE KENT KONSEYİ BAŞKANI ALİ DİLBER VE YÜRÜTME KURULU ÜYELERİ KATILDI.
DÜZCE (İHA) – Düzce’nin ortak akıl ve irade ile yönetilmesi adına önemli bir misyonu üstlenen Düzce Kent Konseyi Yürütme Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.
Düzce Belediyesi Encümen toplantı salonunda düzenlenen toplantıya, Düzce Kent Konseyi Başkanı Ali Dilber, Kadın Meclisi Başkanı Hanife Gür, Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Ulviye Dikmen, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nurhan Kartal, İmran Aktepe ve Genel Sekreter Feride Ömür Güçlü ve yürütme kurulu üyeleri katıldı. Kent konseylerinin temel görevinin kentin ana problemlerini saptayarak, projeler halinde belediye başkanına sunmak olduğunu ifade eden Düzce Kent Konseyi Başkanı Ali Dilber, yürütme kurulunun bu konuda verimli çalışmalar yapacağına inandığını söyledi.
Dilber, Pandemi dolayısıyla festival ve etkinliklere ara verildiğini fakat yeni dönem için de hazırlanmış birçok projelerinin olduğunu ve bunların hayata geçirilmesi için tüm olanakları seferber ederek çalışacaklarını da vurguladı. Toplantı daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesi ile devam etti.
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