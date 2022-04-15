Düzce Katı Atık Tesisi lavanta kokacak

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi tarafından sıfır atık çalışmaları çerçevesinde hayata geçirilen Katı Atık Tesisi çiçeklerle süsleniyor. Tesisin bulunduğu alanda başta lavanta olmak üzere 4 farklı çiçek dikimine başlandı.

Hecinler bölgesinde bulunan Düzce Katı Atık Tesisi, hem kentin çöp sorununu çözüyor hem de çöpten enerji üretimi elde ederek ekonomiye katkı sağlıyor. Tesiste peyzaj düzenlemesi de yapılıyor. Bu çerçevede, tesisin bulunduğu alanda lavanta, arı otu, Afrika papatyası ve üçgül yonca çiçeği dikim işlemine başlandı.

Hafta sonu başlayan ve devam eden dikim çalışmalarıyla toplamda yaklaşık 11 bin metrekarede çiçek tohumu ekimi yapılmış olacak.