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Düzce Kadın Futbol takımı 2. Lig’e yükseldi
Düzce Kadın Futbol takımı, Çanakkale Dardanel Kadın Futbol Takımını 1-0 yenerek 2. Lig’e yükseldi.
DÜZCE 30.05.2022, 00:22
Düzce Kadın Futbol takımı, Çanakkale Dardanel Kadın Futbol Takımını 1-0 yenerek 2. Lig’e yükseldi.
3. Lig H Grubunda mücadele eden Düzce Kadın Futbol takımı, rakibi Çanakkale Dardanel’i Bursa’nın Osmangazi ilçesinde oynana maçta 1-0 yenerek 2. Lig’e yükseldi.
2. Lig’e çıkma başarısı gösteren takımlar, kendi aralarında maç yaparak Türkiye Şampiyonu olmak için mücadele edecek.