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Düzce itfaiyesi Muğla yangınlarına müdahale ediyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri Antalya’nın Manavgat ilçesinde ki yangınların söndürülmesinin ardından Muğla’ya giderek bu bölgedeki yangın söndürme çalışmalarına katılıyor.

DÜZCE 09.08.2021, 12:50
Düzce itfaiyesi Muğla yangınlarına müdahale ediyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri Antalya’nın Manavgat ilçesinde ki yangınların söndürülmesinin ardından Muğla’ya giderek bu bölgedeki yangın söndürme çalışmalarına katılıyor.

Ülkemizin güneyinde yer yer devam eden orman yangınlarına Türkiye’nin dört bir yanından destekler devam ederken, Düzce Belediyesi’de bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor. İlk olarak Antalya’nın Manavgat ilçesine giden İtfaiye Müdürlüğü ekipleri bu bölgede ki yangınların kontrol altına alınarak söndürülme çalışmalarının ardından Düzce’ye dönmek yerine, Muğla’ya hareket etti. Muğla’nın Dalaman ilçesinde başlayan yangına anında müdahale eden ekipler yangını büyümeden söndürdü. Orman yangınlarının devam ettiği Muğla’nın çeşitli noktalarda yangınlara müdahale de bulunan Düzce Belediyesi İtfaiye ekipleri canla başla mücadele ediyor.
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