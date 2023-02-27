Düzce ilk dalış okuluna kavuştu

Düzce’de dalış yapanlar ve su altı arama kurtarma ekiplerinin ders alacağı dalış okulu düzenlenen törenle kapılarını açtı. Açılışta depremde hayatını kaybedenler unutulmadı.

Düzce’de su altı meraklılarının sabırsızlıkla beklediği, arama kurtarma ekiplerinin su altı eğitimleri alacağı dalış okulu açıldı. Yaklaşık 9 yıllık dalış tecrübesiyle ilk şubesi Bodrum’da bulunan Dive Academy ikinci şubesini de Düzce 1. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan ofisinde açtı. Okulunun açılışına Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bıyık, Türkiye Su Altı Sporları Federasyonu Başkanı Oğuz Aydın, SSI Bölge Müdürü Emin Bora Demirel, bölge dalış okulları yöneticileri, Düzce’deki arama kurtarma ekipleri ile dalış meraklıları katıldı.

Açılışta konuşan Dive Academy sahibi Tolga Dokumacı; “Ülkemizin deprem geçirdiği acılarını yaşadığı bir dönemde açılışımızı yapmanın üzüntüsü içindeyim. Ancak akademimizi açmak için çok önceden program yapmıştık. O nedenle sade bir törenle ile kapılarımızı açıyoruz. Bu okulumuzda özellikle arama kurtarma ekiplerinin su altı arama kurtarma ekiplerini de destek vereceğiz. Ayrıca Düzce’den gelen yoğun talep üzerine okulumuzu açtık. Umarım Ülkemiz bu zor günleri atlatacak ve hep birlikte daha güzel günlerde bir arada olacağız. Açılışımıza katıldığınız için teşekkür ederim” dedi.