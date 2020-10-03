Düzce İl Genel Meclisi Antik Kentte incelemelerde bulundu

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, İl Genel Meclis Başkanı Çiğdem Günal ve meclis üyeleri ile birlikte Konuralp Antik Tiyatro kazı alanını ziyaret etti.

Batı Karadeniz’in en büyük Antik Kenti Konuralp’teki Antik Tiyatro kazı alanında çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Her geçen gün heyecan veren bulgulara rastlanan kazıların son ziyaretçileri İl Genel Meclis Başkanı Çiğdem Günal ve meclis üyeleri oldu. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ile birlikte alanda devam eden çalışmalar hakkında bilgi alan heyet, Düzce’de kültür ve tarih turizminin canlanmasında Konuralp’in büyük öneme sahip olduğunu ifade etti. Kazılar hakkında misafirlerine bilgiler veren Başkan Özlü de “Konuralp’teki kazılara tüm Düzce sahip çıkıyor. Personel desteğimiz ve kurumlar arası iş birliği ile başladığımız bu çalışmayı hedeflediğimiz süre içinde tamamlamak için uğraşıyoruz. Burası Düzce’ye yeni bir kimlik kazandıracak. Bu ziyaret vesilesi ile il genel meclisimizin değerli başkanı ve üyelerine teşekkür ediyorum” dedi.