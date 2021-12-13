Düzce iktisat ve kalkınma kongresine ev sahipliği yapacak

Düzce Belediyesi, alanında uzman isimlerin katılımıyla gerçekleştirilecek olan ‘Düzce İktisat ve Kalkınma Kongresi’ne ev sahipliği yapacak. Tarım, Turizm, Sanayi ve Ticaret başlıkları altında gerçekleştirilecek kongrede Düzce’nin önümüzdeki 50 yıllık yol haritası belirlenecek.

Düzce, tüm dinamikleriyle gelecek 50 yılının ele alınacağı, Tarım, Turizm, Sanayi ve Ticaret konu başlıkları altında, alanında uzman isimlerin katılacağı ‘Düzce İktisat ve Kalkınma Kongresi’ için gün sayıyor. Başkan Özlü, 25-26 Aralık tarihlerinde Kültür Merkezinde Düzce tarihinde ilk kez gerçekleştirilecek olan Düzce Belediyesi, Düzce Valiliği, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ile Ekonomi Gazetecileri Derneği ortaklığında gerçekleştirilecek olan kongrenin ortak bir akıl çalışması olacağını ifade etti.

"Düzce için yol haritamızı oluşturacağız"

Düzce’nin turizm ve tarım varlıkları başta olmak üzere kendi ürünlerinin sanayisinin gelişmesi, turizm ve ticaret merkezi olarak kentin konumu, kentin markalaşma anlamında yol haritasının belirlenmesi yolunda ortak akıl oluşturmak amacıyla yola çıktıklarını dile getiren Başkan Özlü, “Kentteki iş ve yatırım fırsatlarını yatırımcının dikkatine sunmak, kamuoyunun dikkatini çekmek ve kamuoyu oluşturmak hedefi ile paydaşlarımız ve uzman isimlerle bir araya geleceğimiz kongremizde Düzce için yol haritamızı oluşturmak istiyoruz” dedi.