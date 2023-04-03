Düzce İGM Başkanı Fazlı Koç oldu

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Genel Meclis Başkanı meclis üyesi Fazlı Koç oldu.

Düzce İl Genel Meclisi Nisan ayı toplantıları başladı. İl Genel Meclis salonunda yapılan toplantıda AK Parti grubundan Gölyaka Meclis Üyesi Fazlı Koç aday gösterildi. Yapılan gizli oynamada Fazlı Koç meclis başkanlığına seçildi.

Oylamaya AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğu, MHP İl Başkanı İlhami Caboğlu’da katıldı. Şengüloğlu, “İl Genel Meclisi Nisan ayı toplantısı’nda yapılan oylama sonucu Meclis Başkanlığına seçilen AK Parti Gölyaka İl Genel Meclis Üyemiz Fazlı Koç’u tebrik ediyor, görev ve hizmetlerinde başarılar diliyorum. Millete hizmet yolunda hep birlikte çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.