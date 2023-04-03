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Düzce İGM Başkanı Fazlı Koç oldu
OYLAMAYA AK PARTİ İL BAŞKANI HASAN ŞENGÜLOĞU(SOL BAŞ), MHP İL BAŞKANI İLHAMİ CABOĞLU’DA(SAĞDAN İKİNCİ), AK PARTİ MERKEZ İLÇE BAŞKANI MEHMET GÜL (SAĞ BAŞ) KATILDI. DÜZCE İL GENEL MECLİS BAŞKANI MECLİS ÜYESİ FAZLI KOÇ SOLDAN İKİNCİ) OLDU.
DÜZCE 03.04.2023, 12:45
DÜZCE(İHA) – Düzce İl Genel Meclis Başkanı meclis üyesi Fazlı Koç oldu.
Düzce İl Genel Meclisi Nisan ayı toplantıları başladı. İl Genel Meclis salonunda yapılan toplantıda AK Parti grubundan Gölyaka Meclis Üyesi Fazlı Koç aday gösterildi. Yapılan gizli oynamada Fazlı Koç meclis başkanlığına seçildi.
Oylamaya AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğu, MHP İl Başkanı İlhami Caboğlu’da katıldı. Şengüloğlu, “İl Genel Meclisi Nisan ayı toplantısı’nda yapılan oylama sonucu Meclis Başkanlığına seçilen AK Parti Gölyaka İl Genel Meclis Üyemiz Fazlı Koç’u tebrik ediyor, görev ve hizmetlerinde başarılar diliyorum. Millete hizmet yolunda hep birlikte çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.